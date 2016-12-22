23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fırat Kalkanı Harekatı

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:28
Fırat Kalkanı Harekatı

BURSA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesine ulaştı.

Askeri uçakla Yenişehir Havaalanına getirilen Albayrak'ın cenazesini, babası Hasan Albayrak, ablası Gamze Göktepe, eşi Şerife Albayrak ile Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kaymakam Yalçın Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Albayrak'ın naaşının hastaneye getirildiği sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, vatandaşlar Albayrak'ın ilçede yaşayan ablası Gamze Göktepe'nin evinin önünde kurulan taziye çadırına gelerek, taziye dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da taksicilerden şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL

BURSA'DA TAKSİCİLERDEN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
İnegöl katlı otoparkın temeli atıldı
YEREL

İNEGÖL KATLI OTOPARKIN TEMELİ ATILDI
&quot;Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi&quot; açıldı
YEREL

"BİZİM BAHÇE ENGELSİZ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ" AÇILDI
Bahar Mahallesi Yeni Meydanına Kavuşuyor
YEREL

BAHAR MAHALLESİ YENİ MEYDANINA KAVUŞUYOR
Nilüfer'de Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
YEREL

NİLÜFER'DE BİZİM BAHÇE ENGELSİZ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

TOFAŞ'lı basketbolculardan hasta çocuklara ziyaret
YEREL

TOFAŞ'LI BASKETBOLCULARDAN HASTA ÇOCUKLARA ZİYARET

Başkan Bozbey öğle yemeğini personeliyle yedi
YEREL

BAŞKAN BOZBEY ÖĞLE YEMEĞİNİ PERSONELİYLE YEDİ
Başkan Edebali ,kahramanlara taziyede bulundu
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ ,KAHRAMANLARA TAZİYEDE BULUNDU
GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

GÜNCELLEME - FIRAT KALKANI HAREKATI

Gemlik'te girişimci adaylarına eğitim
YEREL

GEMLİK'TE GİRİŞİMCİ ADAYLARINA EĞİTİM
Çaldığı kasayı kucağında taşıyan zanlı güvenlik kamerasında
YEREL

ÇALDIĞI KASAYI KUCAĞINDA TAŞIYAN ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursalı gençlerden Halep'e 2 TIR yardım malzemesi
YEREL

BURSALI GENÇLERDEN HALEP'E 2 TIR YARDIM MALZEMESİ
Nilüfer'e kardeş kent Manyas'tan ziyaret
YEREL

NİLÜFER'E KARDEŞ KENT MANYAS'TAN ZİYARET
Hastaların malzemeleri kolaylıkla temin edilebilecek
YEREL

HASTALARIN MALZEMELERİ KOLAYLIKLA TEMİN EDİLEBİLECEK
'Halil İbrahim Sofrası' İkizce Mahallesi'nde Kuruldu
YEREL

'HALİL İBRAHİM SOFRASI' İKİZCE MAHALLESİ'NDE KURULDU
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Panayır Kavşağı köprüyle Yunuseli'ye bağlanıyor
YEREL

PANAYIR KAVŞAĞI KÖPRÜYLE YUNUSELİ'YE BAĞLANIYOR
Büyükşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde çocuklar mutlu, anneler huzurlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ'NDE ÇOCUKLAR MUTLU, ANNELER HUZURLU
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Güral:
YEREL

TÜRKİYE GENÇ İŞ ADAMLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI GÜRAL: