Gaziantep'te yarın eğitim öğretime devam edilecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim iki günlük aranın ardından yarın tekrar başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler ve belediyelerin yaptığı kar temizleme çalışmaları neticesinde eğitime aksaklık verecek olumsuz bir durumun olmadığı, buna bağlı olarak eğitim öğretimin sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile özel eğitim kapsamında taşınan öğrencilerin yarın da izinli sayılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.