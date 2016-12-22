Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi

Salon: Sports Palace Cosmos
Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
Belogorie Belgorod: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey, Musersky (Martynyuk, Danilov)
Halkbank: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)
Setler: 25-14, 30-28, 25-21
Süre: 87 dakika (24, 38, 25)
BELGOROD (AA) - Voleybolda Halkbank, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.
Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını, 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile yapacak.