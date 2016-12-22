Süper Loto çekildi (2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 760 bin 560 lira 5 kuruş, haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 5 bilen 34 kişi 14 bin 31 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 491 kişi 205 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 169 kişi 16 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 874 bin 248 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 354 bin 963 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 757 bin 272 lira 89 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)