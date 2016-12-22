Görevlendirme yapılan belediyeler

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BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) kapsamında Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Aksoy, belediyede düzenlenen törende, kulüp bünyesinde hentbol, körling, atletizm ve güreş dallarında faaliyet gösterirken başarılı sonuçlar elde eden sporcularla bir araya geldi.

Sporcuları tek tek tebrik eden Aksoy, burada yaptığı konuşmada, sporun önemine değindi.

Sporda hedefe ulaşmak için çok çalışmak gerektiğine işaret eden Aksoy, "Ben çok iyi biliyorum ki bu hedeflere ulaşmak için gerekli kabiliyet, zeka, yetenek sizlerde var. Belki bugüne kadar sizin için her şeyi istediğimiz ölçüde yapamadık ama bundan sonra elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Aksoy, spor ve sanatın bireylerde kişiliğin oluşmasında önemli katkısı bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporla ve sanatla uğraşan insanın kişiliği ve ahlakı değişiyor, insan ilişkileri farklılaşıyor, kendine güveni farklılaşıyor. Sizleri çok kısa bir süre içinde çok güzel yerlerde göreceğiz. Sizi hem sporda hem de yaşamın diğer alanlarında çok güzel yerlerde görmek dileğiyle, hepinizi kutluyorum."

Konuşmanın ardından sporculara çeşitli hediyeler verildi.