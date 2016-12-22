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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturmasında 5 tutuklama

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:45
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturmasında 5 tutuklama

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmalar kapsamında, aralarında açığa alınan polislerin de olduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye getirildi.

Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra mahkeme sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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