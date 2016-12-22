Japon Büyükelçiden Güney Sudan açıklaması

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ADDİS ABABA (AA) - Japonya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Yoshifumi Okamura, Güney Sudan'a silah ambargosu koymanın herhangi bir yararı olmayacağını belirtti.

Güney Sudan'a düzenlediği gezinin ardından açıklamada bulunan Yoshifumi, ABD, Japonya'yı ve diğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini Güney Sudan'a silah ambargosu koymaya zorlasa bile bunun bir sonuç getirmeyeceğini ifade etti.

Yoshifumi, Japonya'nın Güney Sudan'da bölgesel güçlerin çözüm arayışlarına destek verdiğini ancak yaptırımlardan yana olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Güney Sudan'a uygulanacak yaptırımlar için yasa tasarısının yıl sonuna kadar oylanacağını fakat Japonya ve diğer BMGK üyelerinin tasarıya destek vermemesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etmişti.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, salı günü, Güney Sudan'da nefret söylemini, tahrikleri ve şiddeti bitirmek için liderler üzerinde baskı oluşturulması ve silah ambargosu uygulanması için ivedi önlem alınmaması halinde ülkenin soykırıma sürükleneceğini açıklamıştı.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya uygun kurulan geçici ulusal hükümet, 28 Nisan'da göreve başlamıştı.



