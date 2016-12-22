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Fırat Kalkanı Harekatı

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:59
Fırat Kalkanı Harekatı

KIRKLARELİ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in naaşı, Kırklareli'ne getirildi.

Askeri uçakla Askeri Havaalanı'na getirilen Özüpek'in naaşı, askerler ve sivillerin oluşturduğu konvoy ile memleketine getirildi.

Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde, Vali Esengül Civelek, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Mustafa Barut, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Emniyet Müdürü Erkin Adalar, şehidin annesi Sevim, eşi Merve Özüpek, ablası Meltem Akkerman ile çok sayıda kişinin katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, ardından Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Özüpek'in naaşının morga götürüldüğü sıra anne Sevim Özüpek, "Annecim ben sana doyamadım", "Oğlum seni görmek istiyorum" şeklinde feryat etti.

Şehit astsubayın 1,5 ay önce evlendiği, eşi Meryem Özüpek de, "Bizi bırakma" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı. Acılı anne ve eşi Vali Civelek teselli etti.

Şehidin astsubay emeklisi babasının 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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