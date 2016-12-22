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Türkiye Bilardo Şampiyonası
22 Aralık 2016 Perşembe, 23:28
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu. Kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gün müsabakalarında, 3 bant kategorisinin çeyrek finallerinde rakiplerini yenen Can Çapak, Lütfi Çenet, Mehmet Aksoy ve Murat Çelik, yarı finale yükseldi. Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.