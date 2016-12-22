CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uşak'ta

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UŞAK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisi tarafından düzenlenen bazı etkinliklere katılmak üzere Uşak'a geldi.

Akşam saatlerinde kara yolu ile Ankara'dan Uşak'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivaslı ilçesinde bulunan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait otele ulaştı.

Otel girişinde milletvekili Yalım, İl Başkanı Ali Karaoba, Sivaslı Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl ve partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu bir süre partililerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu yarın bir otelde düzenlenecek kahvaltıda oda, birlik, kooperatif başkanları ve üreticilerle bir araya gelecek, ardından Atatürk Spor Salonu'na düzenlenecek "CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor" çalıştayına katılacak.



