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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, kapalı spor salonunda vatandaşlarla buluşacak, Banaz Düzkışla köyünü ziyaret edecek.

(Uşak/09.00/14.00/16.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

(Giresun/14.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un, Çarşamba ilçesi Rıdvanpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Samsun/12.39)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze namazına iştirak edecek.

(Konya/12.55)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Erbaa'daki cenaze merasimine katılacak.

(Tokat/12.30)





EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rehinli Taşınır Sicilinin Kurulması Ve Sicil Hizmetlerinin İfasının Devredilmesine İlişkin Protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/ 10.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/15.00)

3- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılı değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova)

2- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep-İdlib-Şam-Hama-Humus-Lazkiye)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Şiirlerinde kullandığı dil ve yaşam şekli ile "Akif-i Sani" (İkinci Akif) olarak adlandırılan Ali Ulvi Kurucu, özel bir programla yad edilecek.

(İstanbul/18.00)







SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena'da İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00/İstanbul/20.45)

2- TFF 1. Lig'de 16. haftanın ilk maçında Büyükşehir Gaziantepspor ile Eskişehirspor, Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.30)





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