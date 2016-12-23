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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 23 Aralık 2016

23 Aralık 2016 Cuma, 09:00
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Fırat Kalkanı şehitlerimizi uğurluyoruz

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un, Çarşamba ilçesi Rıdvanpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine iştirak edecek.

(Samsun/12.39) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze törenine katılacak.

(Konya/12.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Erbaa'daki cenaze törenine iştirak edecek.

(Tokat/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapacağı kahvaltının ardından spor salonunda vatandaşlarla buluşacak, Banaz Düzkışla köyünü ziyaret edecek.

(Uşak/09.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine katılacak.

(Giresun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rehinli Taşınır Sicilinin Kurulması Ve Sicil Hizmetlerinin İfasının Devredilmesi'ne ilişkin protokolün imza töreninde bulunacak.

(Ankara/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılı değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep-İdlib-Şam-Hama-Humus-Lazkiye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT

1- Şiirlerinde kullandığı dil ve yaşam şekli ile "Akif-i Sani" (İkinci Akif) olarak adlandırılan Ali Ulvi Kurucu, özel bir programla anılacak .

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena'da İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 16. haftanın ilk maçında Büyükşehir Gaziantepspor ile Eskişehirspor, Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.30) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER

1- Kentsel dönüşüme "kamu arazisi" formülü

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

- "Kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi, rezerv alan olarak kullanılması. Elimizde bulunan kamuya ait rezerv alanları, belediyelere, kamuya tahsis etme noktasında biraz cömert davranmamız lazım"

- "Belki Anadolu'nun birçok ilinde kentsel dönüşüm noktasında çok acele etmeye gerek olmayabilir ama İstanbul için çok acele etmemiz, çok hızlı davranmamız lazım"

- "Önümüzdeki ay yapılması planlanan Şehircilik Kurultayı'nda çıkacak sonuçlara göre kentsel dönüşüme yeni bir yön vereceğiz"

- "Gücü yeten herkes binasını lütfen ölçtürsün, sağlamlaştırmak için adım atsın"

(Burcu Çalık/Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

2- VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan:

- "Ülke gelişimine ve istihdama katkı sağlayacak büyük projelerin finansmanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de bu tür projelerin finansmanında yer almaya devam edeceğiz"

- "2016'nın son 3 ayındaki başarılı performansımızla bu yılı hedeflerimiz doğrultusunda bitireceğiz"

- "Bankamızda işlemlerin yüzde 70'e yakını alternatif dağıtım kanalları üzerinden yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde teknolojiyi daha çok kullanan genç nüfusun bankacılık sistemine katılması ve artan akıllı cep telefonu kullanımı gibi nedenlerle bu oranın daha da artacağını düşünüyorum"

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Lisans alanında Avrupa'da en çok büyüyen ülke Türkiye"

- The Walt Disney Company Türkiye, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta Müdürü Giovanni Mastrangelo:

- "Bu yıl lisans alanında Avrupa'da en çok büyüyen ülke Türkiye oldu. 2017'de de bu ivmeyi sürdüreceğiz"

- "2015'ten bu yana her yıl yakaladığımız yüzde 32'lik büyüme oranı sayesinde Türkiye olarak Orta Doğu ve Avrupa bölgesinin en çok büyüyen pazarı olduk"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)





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