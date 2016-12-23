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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

23 Aralık 2016 Cuma, 09:21

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün esnaf yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddia edilenlere yönelik gözaltı kararı verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 zanlı gözaltına alınırken, adreslerinde arama gerçekleştirildi.

Zanlılar arasında geçmiş yıllarda FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonlar üzerine, "Gülen terörist ise ben de teröristim." yönünde basın açıklaması yaparak, adliyeye dilekçe veren kişilerin de bulunduğu öğrenildi.



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