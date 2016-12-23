23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserispor moral buldu

23 Aralık 2016 Cuma, 09:48


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacakları Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral depoladıklarını söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuk ettikleri Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Galibiyet dolayısıyla teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Yıldız, ligde ise geride kalan haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkati çekti.

Ligde 25 Aralık Pazar günü Kardemir Karabükspor'u konuk edeceklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Onun öncesinde morale ihtiyacımız vardı. Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacağımız Kardemir Karabükspor maçı öncesi moral depoladık. Maçta 90 dakika boyunca etkin olan taraf bizdik. Oyuncularımız iyi bir şekilde mücadele etti ve haklı bir galibiyet aldık. Galibiyet sonucunda grupta 6 puana ulaştık. İnşallah iyi sonucu ligde de alırız ve taraftarımızın yüzünü güldürürüz."

İLGİLİ HABERLER

ERÜ Evlilik Okulu Seminerleri
YEREL

ERÜ EVLİLİK OKULU SEMİNERLERİ

Başkan Nursaçan'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı
YEREL

BAŞKAN NURSAÇAN'DAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA MESAJI
Kocasinan'da park seferberliği devam ediyor
YEREL

KOCASİNAN'DA PARK SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR
&quot;Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar&quot;
YEREL

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BİZİ YIKAMAZLAR"
Kayseri'deki FETÖ davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ DAVASI
Bünyan'da doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı
YEREL

BÜNYAN'DA DOĞALGAZ KULLANIMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
FETÖ'nün il imamları tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN İL İMAMLARI TUTUKLANDI
Kayseri'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü
YEREL

KAYSERİ'DE BİR KİŞİ KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
GÜNCELLEME - FETÖ'nün toplantıdayken yakalanan &quot;il imamları&quot; tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ'NÜN TOPLANTIDAYKEN YAKALANAN "İL İMAMLARI" TUTUKLANDI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
ERÜ'de 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için hatim duasında bulundu
YEREL

ERÜ'DE 80 ÜLKEDEN 120 ÖĞRENCİ, ŞEHİTLER İÇİN HATİM DUASINDA BULUNDU
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Sanatçı-Yazar Ahmet Şafak imza gününde okurları ile buluştu
YEREL

SANATÇI-YAZAR AHMET ŞAFAK İMZA GÜNÜNDE OKURLARI İLE BULUŞTU
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Gönüllü Kültür Kuruluşları şehitler için gıyabi cenaze namazı kılacak
YEREL

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILACAK
Terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
Kayseri'deki &quot;hipnoz ve işkence&quot; davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ "HİPNOZ VE İŞKENCE" DAVASI
Kayserispor'da belirsizlik sürüyor
YEREL

KAYSERİSPOR'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
AGÜ Talks Söyleşileri devam ediyor
YEREL

AGÜ TALKS SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 Yılına Hazır
YEREL

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILINA HAZIR
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI
İtfaiye Daire Başkanlığı yatılı yurtta kalan öğrencilere 'Yangın' eğitimi verdi
YEREL

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YATILI YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERE 'YANGIN' EĞİTİMİ VERDİ