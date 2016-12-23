Ankara'da polis ekibine ateş açıldı

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açıldı.

İhbar üzerine Kale Mahallesi 2. Sokak'a giden polis ekibi, karşılaştıkları 4 zanlıyı şüphe üzerine durdurmak istedi.

Bu sırada kaçmaya çalışan zanlılar, polis ekibine silahla birkaç el ateş etti. Polis aracına bir mermi isabet ederken, 4 zanlı yaya olarak kaçtı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyona zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat polisleri de katıldı.

Bu arada, uzman bir ekip de olay yerinde bulunan boş mermi kovanları ve tespit edilen diğer deliller üzerinde inceleme yaptı.