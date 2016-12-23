Doğu Anadolu'da soğuk hava

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Ardahan'da 26, Kars'ta 25, Erzurum'da 19, Iğdır'da 18, Erzincan'da 11 derece olarak kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Ağrı ve Kars'ta 8, Iğdır ve Erzincan'da 3, Erzurum'da 8 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 55, Erzurum'da 26, Ardahan'da 20, Kars'ta 10 ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 2 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, sürücülerin bölgedeki olası sis, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmasını istedi.