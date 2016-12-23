YYÜ'de "Türkiye sineması üzerine fragmanlar" paneli

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VAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Türk sineması üzerine "Türkiye sineması üzerine fragmanlar" konulu bir panel düzenlendi.

Pof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, Türk sinemasının iyi yerlere geldiğini ancak dünya sineması seviyesine henüz ulaşamadığını söyledi.

Türk sinemasının önemli bir noktaya ulaşması için desteklenmesi gerektiğini belirten Battal, birçok ülkenin dünyaya yaymak istediği fikirlerini kurgulayarak sinema aracılığıyla taşıdığını ifade etti.

Battal, "Bunu özellikle gelişmiş ülkeler, bunu özellikle Ortadoğu ve İslam ülkeleri üzerinde oynamak istediği oyunları önce sinemada uyguluyor. Sonra algı oluşturuyor. Algının akabinde kendisi geliyor. Bunu araştırdığınızda göreceksiniz. Sinema sadece güzel bir eserin canlandırmasını izlemek için değil, bir ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir argümandır. Ben olaya böyle bakıyorum." diye konuştu.

Bu nedenle Güzel Sanatlar Fakültesini gerektiği şekilde geliştireceklerini de sözlerine ekleyen Battal şöyle konuştu:

"Bana göre fakültemizin 6-7 tane aktif biriminin olması öğrenci sayısının binin üzerinde olması gerekiyordu. Ama bu hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Sinema televizyon bölümümüzün de ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadarıyla karşılayacağız. Öğrencilerimiz buradan mezun olduğunda kendini bir yönetmen düzeyde donanıma sahip olacak. Bu anlamda da destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Kesinlikle fakültemizin bu anlamda çok ama çok önemli olduğunu söylemek istiyorum."

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Arzu Ertaylan'ın yaptığı panelde, Yrd. Doç. Dr. Behçet Güleryüz, Yrd. Doç. Afif Ataman, Arş. Gör. Dr. Sebahattin Şen ve Yrd. Doç. Neslihan Akpınar sunumlarını yaptı.