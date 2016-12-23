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GRAFİKLİ - Konut satış istatistikleri

23 Aralık 2016 Cuma, 10:25
GRAFİKLİ - Konut satış istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde kasımda 132 bin 655 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu.

İstanbul 22 bin 499 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 302 konut satışıyla (yüzde 11,5) Ankara, 7 bin 891 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konutla Hakkari, 44 konutla Ardahan ve 49 konutla Şırnak olarak kaydedildi.

- İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artarak 48 bin 941'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 56,8 ile Ardahan olduğu görüldü.

Türkiye genelinde kasımda diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı ve 83 bin 714 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 550 konut satışı ve yüzde 16,2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,2 oldu. Ankara 9 bin 45 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 774 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari olarak belirlendi.

- 63 bin 467 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 artarak 63 bin 467 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul, 10 bin 721 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 16,9) sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 805 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 254 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artışla 69 bin 188 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 778 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,3 oldu. Ankara'da 8 bin 497, İzmir'de 4 bin 637 ikinci el konut satıldı.

- Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak bin 773 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 596 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 409 konutla Antalya, 113 konutla Aydın, 111 konutla Bursa, 85 konutla Yalova ve 81 konutla Trabzon izledi.

Geçen ay Irak vatandaşları Türkiye'den 285 konut satın aldı. Irak'ı, 236 konutla Suudi Arabistan, 212 konutla Kuveyt, 107 konutla Rusya ve 91 konutla Afganistan izledi.

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