Meteorolojik uyarı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde buzlanma ve don beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklıklığının mevsim normalleri altında seyredeceği, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
Kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayının da beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.
Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.