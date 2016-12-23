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İstinaf Mahkemesi "dolandırıcılık" değil "hırsızlık" dedi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:33

ANKARA (AA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, sanık hakkında "tırnakçılık" yöntemiyle çaldığı 95 lira için ilk derece mahkemesinin "dolandırıcılık" suçundan verdiği 10 ay hapis cezası hükmünü kaldırdı. Sanık, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf Mahkemesi 11. Ceza Dairesindeki ilk duruşmaya, Kırklareli Cezaevi'nde "dolandırıcılık" suçundan tutuklu bulunan sanık Kenan G. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanık Kenan G'ye "hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak" suçundan 10 ay 4 gün hapis cezası verildiği anımsatıldı.

Sanık, savunmasında, Aksaray'da otobüs terminalindeki mağazadan yaptığı alışveriş sırasında "tırnakçılık" yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmadığını iddia etti. Mağazada çalışan Z.B'nin kendisine iftira attığını savunan Kenan G, bu nedenle tahliyesi ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın gece saat 23.00 sıralarında Aksaray'daki bir mağazaya girdiği ve iç çamaşırları inceleyerek bir müddet sonra bıraktığını belirtti. Sanığın daha sonra kasaya gelerek 200 lira bozdurmak istediğini kaydeden savcı, kasiyerin verdiği 100 liralık 2 banknottan birini hızlıca cebine koyduktan sonra diğer elindeki 5 lira ile 100 lirayı görevliye uzattığı ve 100 lira daha istediğini ifade etti. Böylece Kenan G'nin "tırnakçılık" yöntemiyle fazladan 95 lirayı cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığını vurgulayan savcı, olayla ilgili dolandırıcılık değil "nitelikli hırsızlık" suçundan hüküm verilmesi ve sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kenan G, son savunmasında "Pişmanım, şu an cezaevinde olduğum için ailem mağdur durumda, tahliyemi istiyorum." dedi.

- Karar

İstinaf Mahkemesi 11. Ceza Dairesi heyeti, Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin dolandırıcılık suçundan verdiği 10 ay hapis cezası hükmünü kaldırdı. Eylemin hırsızlık suçuna girdiğini belirten mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 283. maddesindeki "İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş cezadan daha ağır olamaz." hükmü gereği sanık hakkındaki kararını 10 ay hapis ve 80 lira para cezası olarak belirledi. Ancak sanığın adli sicil kaydına bu eylem nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasının işleneceği bildirildi.

Kararın temyize açık olduğu taraflara iletildi.


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