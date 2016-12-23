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"Camiler Temizleniyor, Gençler Bilinçleniyor" projesi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:34
"Camiler Temizleniyor, Gençler Bilinçleniyor" projesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Eshab-ı Kehf Eğitim, Kültür, Çevre, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESDER) tarafından, Afşin'de sabah namazına gelen cemaate namaz sonrası sıcak süt ve poğaça ikram edildi.

ESDER tarafından hazırlanan "Camiler Temizleniyor, Gençler Bilinçleniyor" projesi kapsamında Ulu Camisi'nde sabah namazı kılan gençler, namaza katılan vatandaşlara sıcak süt ve poğaça ikramında bulundu.

Gençler ile cami cemaatini buluşturmak için süt ve poğaça yaptıklarını belirten ESDER Başkan Yardımcısı Musa Yarar, gençlere sabah namazının manevi ortamını yaşatmak istediklerini söyledi.

Yarar, proje kapsamında, cami ile gençleri buluşturduklarını belirterek, "Genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ile cami programlarımız oluyor. Belediyemizden temin edilen temizlik malzemelerimiz ile her hafta bir camimize gidiyoruz ve temizliğini yapıyoruz. Camilerin maneviyatını çocuklarımıza aktarıyoruz." diye konuştu.

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