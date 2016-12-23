Büyükşehirden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla başlattığı "Sokak Hayvanlarına Gıda Desteği Programı" kapsamında, sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına yiyecek bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için gıda desteği programı başlatıldı.



Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğünce, "Sokak Hayvanlarına Gıda Desteği Programı" kapsamında 4 kişilik ekip kuruldu. Kar yağışının başlamasının ardından harekete geçen ekip, Çankaya Yakupabdal Mahallesi, Keçiören Ovacık, Bağlum, Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut'ta sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı alanları belirledi. Bu alanlara 350 kilogram kuru mama, 10 ton ekmek, 15 ton tavuk ve değişik türde et ve et ürünü yiyeceklerden oluşan gıda maddeleri bırakıldı.

Gıda desteği programının, hayvanseverlerin kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte uygulanarak ve kış boyunca aralıksız sürdürülmesi planlanıyor.

Program kapsamında, araç sürücülerinin de soğuk havalarda araçların altına veya motor aralarına sığınan sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları istendi.