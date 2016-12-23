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Sivas'tan kısa kısa

23 Aralık 2016 Cuma, 10:37
Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Ağrı 12. Mekanize Piyade Komutanlığına tayini çıkan Gürün Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ali Yumuşakdemir için veda yemeği verdi.

Gürün Hanımlar Evinde düzenlenen veda yemeğine daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Yumuşakdemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Gürün'e yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi de, "İlçemizde uyumlu bir şekilde görev yaptığımız komutanımızı Ağrı'ya yolcu etmenin hüznünü de yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerim adına kendisine hayırlı görevler diliyorum." diye konuştu.

Yumuşakdemir de Gürün benim hayatımda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Tayinimiz Ağrı'ya çıktı ve artık görevimizi orada devam ettireceğiz. Gürün'de görev yapmanın mutluluğu ile ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.

Konuşmaların ardından Özdemir ve Çiftçi Yumuşakdemir'e plaket verdi.

- Şarkışla'da baca yangını

Şarkışla Özel İdare binası yanında bulunan kalorifer dairesinin bacasında yangın çıktı.

Görevlilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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