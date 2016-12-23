Vali Toprak, Yazıhan Kaymakamı Akça'yı kabul etti

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Yazıhan'a atanan Kaymakam İdris Akça’yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak, Çorum Bayat ilçesi Kaymakamlığı görevinden Yazıhan İlçe Kaymakamlığına atanan Akça’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya'nın sahip olduğu kadim değerler açısından özel ve güzel bir il olduğunu belirten Vali Toprak, tüm ilçe kaymakamlarıyla birlikte bir takım ruhu, anlayışı içerisinde görev ifa etmenin kent ve ilçeleri daha güçlü bir geleceğe taşımak adına önemli olduğunu vurgulayarak, Kaymakam Akça’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Akça, kabulü ve dilekleri dolayısıyla Vali Toprak'a teşekkür etti.

