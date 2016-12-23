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Lüleburgaz’da "Kadın Yılı Galası"

23 Aralık 2016 Cuma, 10:44

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesince "Kadın Yılı Galası" düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde (LYFA) gerçekleştirilen gala da, tango, zeybek, halk oyunları, davul ritm ve trampet gösterisi yapıldı.

Galaya, Kaymakam Mustafa Kaya, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Emin Halebak katıldı.

Halebak, galada yaptığı konuşmada, kadın yılının bir yılla özgü kalmayacağını söyledi.

Belediye olarak kadınlara çok fazla önem verdiklerini ifade eden Halebak, 2016’yı kadın yılı ilan etmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Kadın yılı kapsamında binlerce kadının eğitim aldığını aktaran Halebak, kadın yılını hep beraber yaşadıklarını belirtti.

İlçede kadınların artık erkeklerin yapamadıklarını yapmaya başladıklarını bildiren Halebak, galaya katılan herkese teşekkür etti.

Kadın yılı kapsamında atölye çalışmaları mezunu kadınlar, kep attı.

Galanın sonunda bisikletçi Lisa Hattemer de bir gösteri yaptı.

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