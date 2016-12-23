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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

23 Aralık 2016 Cuma, 10:47

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatör oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşen ve Oğulpaşa köylerinde göçmen kaçakçılarına yönelik 3 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 29 Suriye ve Pakistan uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine götürüldü.

Organizatör oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve F.S, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. B.M. ve H.T'nin ise adli makamlardaki işlemleri devam ediyor.




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