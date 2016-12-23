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Kırklareli'nden kısa kısa

23 Aralık 2016 Cuma, 10:49

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Toplum Gönüllüleri Vakfına kitap bağışında bulundu.

Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, 260 çocuk kitabını Toplum Gönülleri Vakfına teslim etti.

Beyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakfın talebi doğrultusunda kitap bağışını yaptıklarını söyledi.

Vakfın bağışladığı kitapları çocuklara dağıtacağını ifade eden Beyoğlu, 7'den 70'e herkesin kitap okuması gerektiğini söyledi.

Kitapları teslim alan Kırklareli Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Koordinatörü Umut Çelik, kitapları Kahramanmaraş'taki köy okullarında okuyan öğrencilere gönderileceğini kaydetti.

- Öğrencilerden fabrika ziyareti

Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret etti.

Metal teknolojisi alanı öğrencileri ziyarette, firmada dokunmatik alüminyum kapı ve pencere otomasyonu yapımını inceledi.

Okul Müdürü Sahit Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitimlerini teknik geziler ile pekiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitiminde önemli olduğunu ifade eden Aydın, bu bağlamda fabrika ziyaretinin gerçekleştirildiğini belirtti.

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