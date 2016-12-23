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İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapılacak

23 Aralık 2016 Cuma, 10:51

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlenecek.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği yarışmaya, ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri katılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın ilk etabında yarışmaya katılacak her öğrencinin ilk önce kendi okullarında yarışacağını söyledi.

Okulunda ilk üçe giren öğrencilerin isimlerinin okul müdürleri tarafından 3 Mart 2017 tarihine kadar müdürlüğe bildirileceğini belirten Aslan, "Final yarışması 9 Mart'ta Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere 12 Mart'ta düzenlenecek törende ödülleri verilecek." diye konuştu.

Aslan, amaçlarının öğrencilerin Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek ve onlara Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak istiyoruz. Toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmayı, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını hedefliyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak istiyoruz."

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