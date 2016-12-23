Beyşehir'de karla mücadele çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir'de karla kapanan mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Başkan Özaltun gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçesine bağlı köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde önceki günden beri etkili olan kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmalarına muhtarlıkların da destek verdiğini söyledi.
Traktör kar küreme araçlarının karla mücadelede etkin rol üstlendiğini belirten Özaltun, "Yeni dönemle birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizde, mahalle muhtarlıklarının imdadına kar küreme ataşmanları yetişiyor." dedi.