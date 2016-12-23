Kupa Voley'de heyecan başlıyor

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ANKARA (AA) - Voleybolda Kupa Voley heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nde ilk devre maçları tamamlanırken, filede heyecan, devre arasında oynanacak Kupa Voley, 1. bölüm maçlarıyla devam edecek.

Bu sezon ilk kez Kupa Voley adıyla oynanacak Türkiye Kupası'nda, liglerinde 1. devreyi ilk 4 sırada bitiren kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Galatasaray, erkeklerde ise Ziraat Bankası, Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe, doğrudan final etabına katılacak.

Liglerinde son 8 sıradaki takımlar ise birinci bölümde, biri içeride, biri deplasmanda olmak üzere iki maç oynayacak. İki maç sonunda üstün olan 4 takım, final grubuna yükselecek, kalan diğer 4 takım ise elenecek. Puan, set ve sayı averajlarının eşit olması durumunda ikinci maçın oynandığı yerde 15 sayılık altın set yapılacak. Seti alan takım, final grubuna yükselecek.

Kupada ilk bölüm maçları 24-25 ve 28-29 Aralık tarihlerinde, finaller ise erkeklerde 10-12, kadınlarda ise 15-17 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak.

Kupa Voley'de yarın yapılacak maçlar şöyle:

- Kadınlar

16.00 Halkbank-Beşiktaş (Ankara Başkent)

16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyesi (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)





- Erkekler



14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)

