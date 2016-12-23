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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, Kurtuluş Savaşı esnasında düşmana dur diyen ve savaşın seyrini değiştiren milli mücadele ruhuna bugün her şeyden çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla gazi olmaya, şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"25 Aralık destanı, kan ve barut kokusu içinde sevdiklerine siper olanların, kefenleri olan kanlı elbiseleriyle koyun koyuna gömülen şehitlerin, mağaralara sığınarak cepheye cephane akışı için yardımcı olan kadın ve çocukların, el yapımı tezgahlarda silah üretip cepheye yetiştirenlerin, Türk bayrağının Antep Kalesi'nden indirilmesine canları pahasına izin vermeyenlerin, 'kefen bayraklı kale'nin destanıdır. Bu destan, birlik ve beraberlikle kardeşlik duygularıyla kenetlenen bir halkın, her türlü yokluk ve zorluk karşısında bile neler yapabileceğinin en güzel kanıtıdır."

Ülkemizin bugün yine benzer bir saldırı altında olduğunu ifade eden Şahin, "Gün birlik olma, vatana sahip çıkma, provokasyonlara gelmeme, aklıselim davranma günüdür." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'da ülkenin çok büyük bir tehlike atlattığını hatırlatan Şahin, "Aziz milletimiz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında bütünleşerek işgal girişimini bertaraf etmiştir ancak tehlike bitmedi. O gün başarılı olamayan FETÖ, bugün diğer terör örgütleriyle el ele vererek çirkin oyunlarını sahnelemeye, tuzaklarını kurmaya devam ediyor ama başaramayacaklar. Çünkü ne Türkiye herhangi bir ülkedir, ne de bu millet sıradan bir millettir. Tarihini kendi kanıyla yazan bir milletin karşısında hiçbir güç duramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



