Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 19,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu Antep fıstığı
|kg
|19,17
|19,17
|Dana eti (karkas)
|kg
|22,00
|24,00
|Kuzu eti (gövde)
|kg
|22,00
|26,75
|Mısır
|kg
|0,71
|0,80
|Arpa (çakır)
|kg
|0,85
|0,86
|Ekmeklik buğday
|kg
|0,84
|1,04
|Siyah kuru üzüm
|kg
|7,00
|10,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|2,75
|2,80