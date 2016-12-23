YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman Valisi Tapsız'dan ziyaret

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal'ı ziyaret etti.

Tapsız, ziyarette, esnafın ilin ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Esnafların piyasaların canlı bir şekilde sürdürülebilir olmasında ana unsur olma özelliği gösterdiğini belirten Tapsız, ticari ilişkilerde esnafların güler yüz ve ahlakı kendilerine şiar edinerek hizmet etmesi ve ticaret ahlakını kendi inanç, adet ve kültürüne uygun bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Esnafların temelini oluşturan ahiliğin medeniyetin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü bulunduğunu aktaran Tapsız, "Ahilik bilinciyle hareket eden esnaflarımız, bir taraftan sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederken, diğer taraftan mesleki ilkeler etrafında şekillenen dayanışma gücüyle toplumumuzun ve devletimizin ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır." dedi.

İLGİLİ HABERLER