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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman Valisi Tapsız'dan ziyaret

23 Aralık 2016 Cuma, 10:58
Karaman Valisi Tapsız'dan ziyaret
KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal'ı ziyaret etti.
Tapsız, ziyarette, esnafın ilin ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Esnafların piyasaların canlı bir şekilde sürdürülebilir olmasında ana unsur olma özelliği gösterdiğini belirten Tapsız, ticari ilişkilerde esnafların güler yüz ve ahlakı kendilerine şiar edinerek hizmet etmesi ve ticaret ahlakını kendi inanç, adet ve kültürüne uygun bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.
Esnafların temelini oluşturan ahiliğin medeniyetin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü bulunduğunu aktaran Tapsız, "Ahilik bilinciyle hareket eden esnaflarımız, bir taraftan sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederken, diğer taraftan mesleki ilkeler etrafında şekillenen dayanışma gücüyle toplumumuzun ve devletimizin ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır." dedi.

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