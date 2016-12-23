AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çimen, "Haber" kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği sırada çektiği, "Vatandaşların darbe girişimi protestoları", "Yaşam" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Aziz Mahmud Hüdavi Camisi'nin kedileri", "Spor" kategorisinde de Berk Özkan'ın "Hakeme kırmızı kart" isimli fotoğrafına oy verdi.

Başkan Çimen, başarılı çalışmalarından dolayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başta olmak üzere tüm yöneticileri ve çalışanları tebrik etti.

AA'nın tarafsız ve bağımsız habercilik anlayışıyla markalaşmış bir kurum olduğunu vurgulayan Çimen, "AA, doğru, tarafsız ve sağlıklı habercilik anlayışıyla takdire şayan habercilik ortaya koyarak insanları bilgilendiriyor." dedi.

Çimen, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan fotoğrafların gündeme adeta damga vuran eserler olduğuna dikkati çekerek, "Seçim yaparken zorlandım çünkü fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. AA'nın, gece gündüz demeden haber, fotoğraf, görüntü peşinde koşan tüm çalışanlarını en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.