VAN (AA) - Yüzücü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Erciş Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğrencilerinden oluşan Erciş Halk Müziği Korosu ilçede konser düzenledi.

Şef Cahit Engin yönetiminde, Şehit Polis Halil Hamuryen Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konser, davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Konserde, 2,5 saat boyunca halk müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koro ekibi, izleyiciye keyifli saatler yaşattı.

Konser sonrası bir konuşma yapan Erciş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar, hocaların 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Yaşar, "İnşallah bunlar da bitecektir. Biz dedik ki madem bizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar o halde biz de kendi türkülerimizle, kendi öz değerlerimizle, insanlarımızla, canlarımızla bir araya gelelim hep birlikte kaynaşalım ve tek yürek olalım. Tükülerimiz sıradan melodiler değil. Türkülerimiz bu toprağı, Anadolu'yu bize yurt yapan insanların haykırışıdır. Herkese nasip olacak bir duygu değil. Şehitlik, yiğitlik mertebesidir. Bizim insanımızın mertebesidir. Şef Engin ve nezdinde korodaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.