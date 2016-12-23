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Warriors'ın bileği bükülmüyor

23 Aralık 2016 Cuma, 11:01


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 117-101 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Barclays Center'da Brooklyn Nets'in konuğu olan Golden State Warriors, özellikle ikinci devredeki skorer oyununun yardımıyla rakibini 16 sayı farklı 117-101 yenerek sezonun 24. galibiyetini aldı.

Warriors'da Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Klay Thomson 23 sayı, Stephen Curry 15 sayı, 7 asist ve 5 top çalma, Zaza Pachulia ise 15 sayı ve 14 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirdi.

Üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Nets'de ise 28 sayı üreten Brook Lopez sahanın en skoreri olsa da performansı galibiyet için yeterli olmadı.


- Clippers'dan 22. galibiyet

Batı Konferansı'nın iki formda takımının mücadelesinde, Staples Center'da San Antonio Spurs'u ağırlayan Los Angeles Clippers, rakibini 106-101 yendi.

Sezonun 22. galibiyetini alan Clippers'da 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, takımının en skoreri 19 sayı üreten Chris Paul oldu.

Bu sezon 6'ncı mağlubiyetini alan Spurs'da Kawhi Leonard 27 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Pau Gasol 21 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.


- Çekişmeli maç Heat'in

Günün diğer çekişmeli mücadelesinde, Miami Heat, özellikle ikinci yarıdaki iyi savunmasının da yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 115-107 mağlup etti.

Sezonun 10. galibiyetini alan Heat'te Justice Winslow ve Hassan Whiteside 23'er sayı ve 13'er ribaunt, Goran Dragic ise 21 sayı ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Lakers'da Lou Williams 27, Nick Young 20 sayıyla oynasa da takımlarının bu sezonki 21. mağlubiyetini almasına engel olamadı.

Öte yandan, maç öncesinde düzenlenen törenle eski yıldız oyuncu Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı Miami Heat forması emekliye ayrıldı.

O'Neal, 1996-2004 yılları arasında Los Angeles Lakers, 2004-2008 sezonları arasında ise Miami Heat formasını giymişti.

NBA'e 14 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar:

Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-109

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 101-117

New York Knicks-Orlando Magic: 106-95

Miami Heat- Los Angeles Lakers: 115-107

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 106-101


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