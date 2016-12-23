Kemer'de uyuşturucu operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde B.Ö'ye ait eve baskın düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 2,34 gram esrar maddesi, bir miktar Hint keneviri tohumu ile saksılarda ekili halde 21 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polisler evde B.Ö. ile Rus uyruklu kadın A.B'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri zanlıların ifadeleri doğrultusunda Ş.Ö. ve M.Ç. isimli iki kişiyi daha gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin ardından "Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.Ö. tutuklanırken, A.B. adli kontrol, Ş.Ö. ve M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



