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"Cep"ten internet kullanımı katlandı

23 Aralık 2016 Cuma, 11:03

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de mobil internet kullanımı, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 156 bin 669 terabayttan 313 bin 447 terabayta çıktı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, mobil internet kullanıcı sayısı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 37 milyon 538 bin 898 olan mobil bilgisayar ve cepten internet kullanıcı sayısı, bu yılın aynı döneminde 48 milyon 978 bin 66'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde 3G abone sayısı, 4,5G hizmetinin hayata geçmesi nedeniyle 23 milyon 549 bin 215'e düşerken, 4,5G abone sayısı ise 45 milyon 736 bin 402'ye ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 29 milyon 301 bin 277 olarak belirlendi.

Mobil bilgisayar ve cepten internet kullanım miktarı da aynı dönemde ikiye katlandı. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 156 bin 669 terabayt olan mobil internet kullanım miktarı, bu yılın aynı döneminde 313 bin 447 terabayta çıktı. 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 267 bin 742 terabayt oldu.

Türkiye'de eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 94,6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 74 milyon 457 bin 474 mobil abone bulunuyor.

- Genişbant internet abone sayısı 60 milyona yaklaştı

2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2016 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 59,1 milyonu aştı. Bu dönemde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı yaklaşık 2 milyon 13 bin 205 terabayt olarak gerçekleşti. Bu kullanımın yaklaşık yüzde 91,3'ü veri indirme, yüzde 8,7'si veri yükleme şeklinde oldu.

Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 67,8 gigabayt, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 2,2 gigabayt seviyesinde gerçekleşti. Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan 4,5G abonelerinin data kullanımının ise aylık 5,6 gigabayt seviyesinde olduğu belirlendi.

2015-2016 yıllarının üçüncü çeyreklerine ilişkin veriler şöyle:

3G ve 4,5G Kullanıcı Verileri

2015-3.Çeyrek

2016-3.Çeyrek

3G Abone Sayısı

63.066.580

23.549.215

4,5G Abone Sayısı - 45.736.402

Mobil Bilgisayardan İnternet

1.662.797

1.287.931

Mobil Cepten İnternet

35.876.101

47.690.135

Mobil İnternet Kullanım Miktarı (Terabayt)

156.669

313.447

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