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Van'da kayak heyecanı başlıyor

23 Aralık 2016 Cuma, 11:03
Van'da kayak heyecanı başlıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Van'daki Abalı Kayak Merkezi, kentte iki hafta önce etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından başlatılan çalışmalarla kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Kayak turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerinden Gevaş ilçesindeki kayak merkezinde sezon hazırlıkları kapsamında başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından pisti iş makineleriyle kayak yapmaya elverişli hale getiren ekipler, bir kilometre uzunluğundaki teleski ve telesiyej hattının bakımlarını da gerçekleştirdi.

Uluslararası organizasyonların dahi yapılabileceği standartlara hazır hale getirilen kayak merkezi, Van Gölü'nün mavisiyle buluşan görüntüsüyle kayakseverleri ağırlamayı bekliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehdi Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makineleriyle karı sıkıştırarak, pistteki son çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Pistin iki etaptan oluştuğunu ifade eden Tekçe, "Pistimizin birinci etabı, kayağa yeni başlayanlar için tasarlanan Türkiye'deki en iyi kayak pistlerinden biridir. Çünkü insanlar bu pistte korkarak kaymıyor. Pist, kayakseverlerin önünü görebilecek şekilde yapılan düz bir alana sahip. Pistimizde dağ, taş ve uçurum olmadığı için insanlar rahatlıkla kayağın keyfini çıkarıyor. Yeni başlayanlar bir kaç denemenin ardından pistte kolayca kayabiliyorlar." dedi.

- "Birkaç gün içerisinde sezonu açacağız"

Pistte olası kazalara karşı her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Tekçe, şöyle devam etti:

"Pistteki çalışmaları tamamladık. İkinci etabın etraftaki taşları topladık. Pistteki çukurları ve pist çevresindeki dereleri tamamen düzenledik. İnsanlar burada rahat ve güvenli bir şekilde kayabilirler. Tam donanımlı araçlarımızla pistteki kar yığınlarını sıkıştırdık. Hem teleski hem de telesiyejlerimiz çalışır vaziyette. Geç de olsa önümüzdeki birkaç gün içerisinde sezonu açacağız. Buraya çevre il ve ilçelerden tüm kayakseverleri davet ediyoruz."

Tekçe, geçen yıllarda hafta sonları yaklaşık 450 aracın tesisin otoparkına giriş yaptığını ve bin 500 kayakseveri ağırladıklarını belirtti.

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