23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine yoğun talep

23 Aralık 2016 Cuma, 11:04

ANKARA (AA) - İBRAHİM YILMAZ - Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 80’i, 22 Aralık akşamı itibarıyla tükenirken, biletlerin tümünün satılması halinde toplam 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği özel çekilişe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 80’i 22 Aralık akşamı itibarıyla tükendi. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık cumartesi günü itibarıyla sona erecek.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

Piyango satışı karşılığında bayiler ise tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere 5 milyon 200 bin lira dolayında ikramiye primi verilecek. Baş bayi aracılık komisyonları da yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve baş bayilere de yaklaşık 76 milyon lira dolayında gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 150 milyon lira girecek.

- Ortak bilet alanlar biletin arkasını imzalamalı

Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Biletler İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınmalıdır. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanmalıdır, ortak bilet alanlar biletin arkasını birlikte imzalamalıdır. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için bilet çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olmalıdır. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalıdır. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her halükarda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalıdır."

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özlü Microsoft Türkiye heyetini kabul etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ MİCROSOFT TÜRKİYE HEYETİNİ KABUL ETTİ
Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti
YEREL

BİLİM ADAMLARI DİŞ DÖKEN DİNOZOR TÜRÜ KEŞFETTİ
Yargıtay Başkanlar Kurulu:
YEREL

YARGITAY BAŞKANLAR KURULU:
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Gelir Vergisi Genel Tebliği
YEREL

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi
YEREL

EBOLA'YA KARŞI YENİ AŞI ÜRETİLDİ
AK Parti'den &quot;Cumhurbaşkanlığı sistemi&quot; kılavuzu
YEREL

AK PARTİ'DEN "CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ" KILAVUZU
Rehinli taşınır sicilini noterler tutacak
YEREL

REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİ NOTERLER TUTACAK
Korelilere &quot;Türkiye'ye yatırım&quot; çağrısı
YEREL

KORELİLERE "TÜRKİYE'YE YATIRIM" ÇAĞRISI
&quot;Yetişmiş iş gücü kalkınmanın itici gücü olacak&quot;
YEREL

"YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLACAK"
Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Oscar Çin'e transfer oldu
YEREL

OSCAR ÇİN'E TRANSFER OLDU
Yaşar, YMD'nin yeni yönetimini ağırladı
YEREL

YAŞAR, YMD'NİN YENİ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Yenimahalle'de eğitim seminerleri devam ediyor
YEREL

YENİMAHALLE'DE EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Hentbolda hedef bir ilki gerçekleştirmek
YEREL

HENTBOLDA HEDEF BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK
&quot;2016 yılı en parlak sezonumuz oldu&quot;
YEREL

"2016 YILI EN PARLAK SEZONUMUZ OLDU"

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı pig kovanları alımı ihalesi
YEREL

ŞIRNAK DOĞALGAZ BORU HATTI PİG KOVANLARI ALIMI İHALESİ
Emeklinin ve esnafın gözü Başbakan'da
YEREL

EMEKLİNİN VE ESNAFIN GÖZÜ BAŞBAKAN'DA
Yargıtay, Emniyet-Sen'i &quot;yok&quot; saydı
YEREL

YARGITAY, EMNİYET-SEN'İ "YOK" SAYDI
Gümrüklerden 1,4 milyar liralık &quot;yeniden yapılandırma&quot; tahsilatı
YEREL

GÜMRÜKLERDEN 1,4 MİLYAR LİRALIK "YENİDEN YAPILANDIRMA" TAHSİLATI
Televizyon dizilerine ceza yağdı
YEREL

TELEVİZYON DİZİLERİNE CEZA YAĞDI
Hayvancılık desteklerinde il sayısı artırıldı
YEREL

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE İL SAYISI ARTIRILDI
Tarım destek başvurularında son gün 30 Aralık
YEREL

TARIM DESTEK BAŞVURULARINDA SON GÜN 30 ARALIK
Bakan Akdağ, AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylamasına katıldı
YEREL

BAKAN AKDAĞ, AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASINA KATILDI