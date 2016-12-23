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MSB ihalelerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı

23 Aralık 2016 Cuma, 11:10

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayan alımlara ilişkin ihalelerle ilgili esaslarda değişiklik yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan tedarik ve yapım işlerine, Milli Savunma Bakanlığı adına diğer idarelerce gerçekleştirilecek, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine bakanlıkça karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili işler de eklendi.

Ayrıca uygulanacak ihaleler için pazarlık usulü getirildi. Böylece ihalelerde açık ihale, belli istekliler arasında ihale usullerinin yanı sıra pazarlık usulü de uygulanabilecek.

Pazarlık usulünde, ilan yapılmaksızın idarece davet edilen istekliler teklif verebilecek. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılacak. İdare ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibiyle kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapabilecek. Nihai teklif tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamayacak.

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