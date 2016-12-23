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Bandrol ücretleri yeniden belirlendi

23 Aralık 2016 Cuma, 11:11

ANKARA (AA) - Yurt dışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 1-80 avro bandrol ücreti tahsil edilecek.

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.

Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20, bilgisayar ve tabletlerde 10, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 avro olarak uygulanacak.

Söz konusu cihazlar için tahsil edilen eski ve yeni bandrol ücretleri şöyle:

CİHAZ CİNSİ

Eski bandrol ücreti (avro)

Yeni bandrol ücreti (avro)
Renkli Televizyonlar
51 ekrana kadar (51 dahil)510
51-67 ekran arası (67 dahil)816
67-85 ekran (85 dahil)1022
85-116 ekran (116 dahil)1234
116-148 ekran arası (148 dahil)1540
148 ekrandan yukarısı 80
Oto televizyonu88
Radyolar
Cep tipi radyo alıcıları11
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar, radyolu vantilatörler

1


1

Oto radyo alıcıları11
Taşınabilir radyo alıcıları22
Videolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar)1818
Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu (Set Top Box) cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı

7


7

Birleşik Cihazlar
a) Televizyon ağırlıklı bileşik cihazlar
Televizyon-Radyo99
Televizyon-Radyo-Teyp1313
Televizyon-Video1919
Televizyon-Radyo-Video2121
b) Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar
Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman)11
Taşınabilir (pilli) radyo-pikap33
Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar

3

 3
Oto radyo-kasetçalar33
Oto radyo-kompakdiskçalar44
Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 4
Radyo-kasetçalar55
Radyo-kompakdiskçalar77
Radyo-pikap77
Radyo-kasetçalar-pikap1414
Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar1818
Radyo-kasetçalar-kompakdiskçalar 18 18
Diğer cihazlar
Cep tipi radyolu Mp3 ve Mp4 çalar ve benzerleri

2

Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7
Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15
Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10
Cep telefonları (Dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler) 20
Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 10
Bu cihazların dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar1818

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