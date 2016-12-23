Bandrol ücretleri yeniden belirlendi

ANKARA (AA) - Yurt dışından getirilen televizyon, radyo, video ve uydu alıcılarıyla bazı cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 1-80 avro bandrol ücreti tahsil edilecek.
Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.
Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20, bilgisayar ve tabletlerde 10, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 avro olarak uygulanacak.
Söz konusu cihazlar için tahsil edilen eski ve yeni bandrol ücretleri şöyle:
|CİHAZ CİNSİ
Eski bandrol ücreti (avro)
|Yeni bandrol ücreti (avro)
|Renkli Televizyonlar
|51 ekrana kadar (51 dahil)
|5
|10
|51-67 ekran arası (67 dahil)
|8
|16
|67-85 ekran (85 dahil)
|10
|22
|85-116 ekran (116 dahil)
|12
|34
|116-148 ekran arası (148 dahil)
|15
|40
|148 ekrandan yukarısı
|80
|Oto televizyonu
|8
|8
|Radyolar
|Cep tipi radyo alıcıları
|1
|1
|Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar, radyolu vantilatörler
1
1
|Oto radyo alıcıları
|1
|1
|Taşınabilir radyo alıcıları
|2
|2
|Videolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar)
|18
|18
|Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu (Set Top Box) cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı
7
7
|Birleşik Cihazlar
|a) Televizyon ağırlıklı bileşik cihazlar
|Televizyon-Radyo
|9
|9
|Televizyon-Radyo-Teyp
|13
|13
|Televizyon-Video
|19
|19
|Televizyon-Radyo-Video
|21
|21
|b) Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar
|Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman)
|1
|1
|Taşınabilir (pilli) radyo-pikap
|3
|3
|Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar
3
|3
|Oto radyo-kasetçalar
|3
|3
|Oto radyo-kompakdiskçalar
|4
|4
|Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar
|4
|4
|Radyo-kasetçalar
|5
|5
|Radyo-kompakdiskçalar
|7
|7
|Radyo-pikap
|7
|7
|Radyo-kasetçalar-pikap
|14
|14
|Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar
|18
|18
|Radyo-kasetçalar-kompakdiskçalar
|18
|18
|Diğer cihazlar
|Cep tipi radyolu Mp3 ve Mp4 çalar ve benzerleri
2
|Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları
|7
|Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri
|15
|Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri
|15
|Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
|10
|Cep telefonları (Dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler)
|20
|Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar
|10
|Bu cihazların dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar
|18
|18