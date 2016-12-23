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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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"Bize hayat şansı tanımadılar"

23 Aralık 2016 Cuma, 11:12

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusunda uçakların bombardımanı sonucu yıkılan evlerinin enkazından eşi ve 5 çocuğuyla kurtarılan Muhammed Kareksi, bölgede kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan saldırılarla insanlık dramı yaşandığını anlattı.

Halep'ten uçakların saldırısı sonucu yıkılan evinin enkazından yaralı kurtarılarak bölgeden tahliye edilen 44 yaşındaki Muhammed Kareksi, tanık oldukları ve yaşadıkları acı dolu günleri, tedavi için getirildiği Mersin'de AA muhabirine anlattı.

Açlık ve susuzluk çekerek geçirdikleri zor günlerin ardından Halep'in doğusundan tahliye edildiklerini belirten Kareksi, tedavisinin tamamlanması sonrası Suriye'de güvenli bölgede kalan ailesini de yanına alarak, yeni bir yaşam kurabilmenin hayalini kurduğunu söyledi.

Tüm saldırılara rağmen vatanlarını terk etmemek için direndiklerini aktaran Kareksi, "Ailemle bombalanan evimizin enkazında kaldım. Çevredekiler tarafından yaralı kurtarıldım. Beni koridor açılınca ambulansla önce Hatay'a ardından Mersin'e getirdiler. Enkazdan hafif yaralarla çıkarılan çocuklarım ve eşim ise Suriye'de kaldı." diye konuştu.

- "Yavaş yavaş ölüme terk edilecektik"

Kareksi, Halep'te hastaneleri de hedef alan saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doktorları ve sağlık çalışanlarını öldürdüler. Hastaneleri bombaladılar. Havadan Rusya, karadan İran ve Esed güçleri bizi sürekli bombaladı. Bize hayat şansı tanımadılar ve en son da evimizi başımıza yıktılar. Yıkılan binaların altında çok ölülerimiz var. Çıkarabildiklerimizi defnettik ama çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Koridor açılmasaydı, yavaş yavaş ölüme terk edilecektik. Halep'ten çıkmak için zaten imkan yoktu. İmkan dahilinde zor koşullarda yaşamaya çalıştık."

İyileştikten sonra eşini ve çocuklarını da Türkiye'ye getirmek istediğini vurgulayan Kareksi, "Allah Türkiye'den razı olsun. Doktorlar, hemşireler bana çok yardımcı oldular. Yüce Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a minnettarız. Mazlumların yanında oldular." dedi.

- "Gönül rahatlığıyla hastalarımızı kabul ediyoruz"

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı da Halep'te yaşanan gelişmelerden sonra kentteki hastanelere de yaralı ve hastaların sevk edildiğini bildirerek, "Biz Türk halkı olarak misafirperverliğimizi ve onların yanında olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Hastanelerimiz ve uzman kadrolarımız bu hastalarımızın tedavilerinde muktedir. Gönül rahatlığıyla hastalarımızı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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