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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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"Daha iyi bir Boluspor görme arzusu içerisindeyiz"

23 Aralık 2016 Cuma, 11:13

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "İkinci devre değişik, daha iyi bir Boluspor görme arzusu içerisindeyiz. Yapacağımız transferlerle bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki salı günü İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra sezonun ilk bölümünü tamamlayacaklarını, 2 Ocak tarihinde de takımın devre arası kampına gireceğini söyledi.

Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.00'te Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Çarıkçı, "Ligde bugüne kadar 26 puan aldık. Yarın yapacağımız karşılaşmayı da kazanarak, puanımızı 29 yapmak istiyoruz. Bizim beklediğimiz, arzuladığımız bir puana erişmiş olacağız. Genç yönetim ve genç futbolcularla almış olduğumuz bu puan bizi mutlu etti." diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çarıkçı, her türlü transfer yapacak güce ve kuvvete sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Transferleri teknik heyetle yapacağız. İkinci devre değişik, daha iyi bir Boluspor görme arzusu içerisindeyiz. Yapacağımız transferlerle bunu gerçekleştireceğiz. Devre arası transfer yapmak zor, sezon başında kolay olur. Devre arasında kulüpler iyi futbolcularını vermez. Biz yine bakacağız. Yabancı ve yerli transferlerimiz olacak. O konuda gereken neyse yapılacak."


- Okullarda taraftar projesi


Çarıkçı, yeni bir proje başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İlk etapta öğrenci biletleri konusunda bir çalışmamız oldu. Öğrencilerimiz için kombine 50 lira ve Boluspor atkısını bedava yaptık. Bu konuyla ilgili olarak da kent merkezinde 11 okul gezdim. Bu okullarımızda Boluspor ile ilgili tanıtımlar ve Boluspor taraftarı üye kaydı yapılacak. İnşallah her okuldan 100 tane öğrenci alırsak, yaklaşık bin öğrencimizi maraton tribününe katmış olacağız. Futbolda en büyük değer taraftardır. Buna önem veriyoruz."


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