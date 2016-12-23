23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine "rekor" talep

23 Aralık 2016 Cuma, 11:16

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), il kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği, 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, 3 gün içinde 244 bin 980 başvuru yapıldığını bildirdi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, KOSGEB'in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını belirten Özlü, böylece programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin önünün kısa zamanda açılacağını söyledi.

Söz konusu desteğe başvuruların, 21 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da sona erdiğini anımsatan Özlü, destek programına "rekor" oranda talep geldiğine dikkati çekti.

Özlü, 19 Aralık Pazartesi saat 09.00'da başlayan başvurular kapsamında, 10 Aralık'tan itibaren 471 bin 993 KOBİ'nin KOSGEB veri tabanında yeni kayıt ve beyanname güncellemesi yaptığını ifade etti.

- "Sıralama, yazılımla otomatik yapılacak"

Bakan Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek." dedi.

Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecinin başladığını belirten Özlü, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak da "Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapılacak. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlenecek. İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sıralanacak." ifadesini kullandı.

- "KOBİ'ler, hafta başında kredilerini kullanabilecek"

İşletmelerin ölçeğine göre yapılan değerlendirmede, KOBİ'ler arası sıralamanın eşit olması halinde nasıl bir yol izleneceğini de anlatan Özlü, "KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan yıllık i̇ş birimi sayısı fazla olan işletmeler, bu veriye göre yıllık i̇ş birimi sayısının eşit olması halinde de KOBİ bilgi beyannamesinde yer alan net satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapılacak. Büyük ölçüde mikro işletmeler desteklenecek. Puanlama kriterlerine göre, üretime ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Güvenlik soruşturması yapılacak

Özlü, KOBİ'lerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olup olmadığının belirleneceğine ve 50 bin liralık krediyi güvenlik soruşturmasından geçen işletmelerin alabileceğine işaret etti.

Söz konusu desteğin işletmelere ve ekonomiye güç katacağını vurgulayan Özlü, desteği almaya hak kazanan KOBİ'lerin, hafta başında anlaşmalı bankalardan kredilerini kullanmaya başlayabilecekleri müjdesini verdi.

Bakan Özlü, KOBİ'lerin söz konusu desteği Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu üzerinden alabileceğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay Başkanlar Kurulu:
YEREL

YARGITAY BAŞKANLAR KURULU:
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Gelir Vergisi Genel Tebliği
YEREL

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi
YEREL

EBOLA'YA KARŞI YENİ AŞI ÜRETİLDİ
AK Parti'den &quot;Cumhurbaşkanlığı sistemi&quot; kılavuzu
YEREL

AK PARTİ'DEN "CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ" KILAVUZU
Rehinli taşınır sicilini noterler tutacak
YEREL

REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİ NOTERLER TUTACAK
Korelilere &quot;Türkiye'ye yatırım&quot; çağrısı
YEREL

KORELİLERE "TÜRKİYE'YE YATIRIM" ÇAĞRISI
&quot;Yetişmiş iş gücü kalkınmanın itici gücü olacak&quot;
YEREL

"YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLACAK"
Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Oscar Çin'e transfer oldu
YEREL

OSCAR ÇİN'E TRANSFER OLDU
Yaşar, YMD'nin yeni yönetimini ağırladı
YEREL

YAŞAR, YMD'NİN YENİ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Yenimahalle'de eğitim seminerleri devam ediyor
YEREL

YENİMAHALLE'DE EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Hentbolda hedef bir ilki gerçekleştirmek
YEREL

HENTBOLDA HEDEF BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK
&quot;2016 yılı en parlak sezonumuz oldu&quot;
YEREL

"2016 YILI EN PARLAK SEZONUMUZ OLDU"

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı pig kovanları alımı ihalesi
YEREL

ŞIRNAK DOĞALGAZ BORU HATTI PİG KOVANLARI ALIMI İHALESİ
Emeklinin ve esnafın gözü Başbakan'da
YEREL

EMEKLİNİN VE ESNAFIN GÖZÜ BAŞBAKAN'DA
Yargıtay, Emniyet-Sen'i &quot;yok&quot; saydı
YEREL

YARGITAY, EMNİYET-SEN'İ "YOK" SAYDI
Gümrüklerden 1,4 milyar liralık &quot;yeniden yapılandırma&quot; tahsilatı
YEREL

GÜMRÜKLERDEN 1,4 MİLYAR LİRALIK "YENİDEN YAPILANDIRMA" TAHSİLATI
Televizyon dizilerine ceza yağdı
YEREL

TELEVİZYON DİZİLERİNE CEZA YAĞDI
Hayvancılık desteklerinde il sayısı artırıldı
YEREL

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE İL SAYISI ARTIRILDI
Tarım destek başvurularında son gün 30 Aralık
YEREL

TARIM DESTEK BAŞVURULARINDA SON GÜN 30 ARALIK
Bakan Akdağ, AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylamasına katıldı
YEREL

BAKAN AKDAĞ, AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASINA KATILDI
Terör mağduru belediyelere 68 milyon liralık yardım
YEREL

TERÖR MAĞDURU BELEDİYELERE 68 MİLYON LİRALIK YARDIM
Kış mevsiminde can dostları unutmayın
YEREL

KIŞ MEVSİMİNDE CAN DOSTLARI UNUTMAYIN