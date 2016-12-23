Şanlıurfa'nın çöpleriyle 40 bin haneyi aydınlatacak elektrik üretiliyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atık depolama tesisinde işlenen çöplerle günlük 40 bin konutun elektriğini karşılayabilecek enerji üretiliyor.

Yenice Mahallesinde yaklaşık 2 yıl önce 110 bin metrekare üzerinde kurulan tesiste, çöp depolama, istifleme, çöp ayrıştırma ve çöpten elektrik enerjisi üretme alanları bulunuyor. Kente bağlı 13 ilçeden toplanan çöpler, kamyonlarla bu alana taşınıyor. Tesiste görevliler tarafından ayrıştırılan çöpler, daha sonra depolama alanında iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor.

Borularla tesise aktarılan metan gazı ise enerjiye dönüştürülüyor. Günlük bin ton çöpün işlendiği tesiste ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılıyor. Günlük yaklaşık 40 bin konutluk enerji üretilen tesiste elde edilen gelirler ilçelere yatırım olarak dönüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hayata geçirilen katı atık bertaraf projesi sayesinde bu yıl enerji üretilmeye başlandığını söyledi.

Çevreyi koruyan bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Çiftçi, ilçelerden toplanan çöplerin kentteki katı atık depolama sisteminde ayrıştırılarak değerlendirildiğini anlattı.

Katı atık tesisinin bölgenin en büyük tesisi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Tesisimizde bu yıl üretime başladık. Şu anda katı atığımız elektriğe dönüşüyor, hem de bu enerjiden belediyemiz para kazanıyor. Bu para vatandaşlarımıza yatırım olarak geri dönüyor. Hem çevreci bir proje, hem de çöpün çevresinde oluşan kokuların önüne geçmiş oluyorsunuz. Bunun yanında çöpün patlama tehlikesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Tamamıyla doğal olarak çöpün gazını almış oluyorsunuz. Enerjiye dönüştüğünde kalan çöp atığı rahat bir şekilde değerlendiriliyor." diye konuştu.

- Atık sudan da elektrik üretilecek

Çiftçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde kent merkezinde yaklaşık 8 ay önce 100 milyon liralık dev atık su arıtma tesisinin temelini attıklarını hatırlattı.

Kentin atık suyundan elektrik üretileceğini dile getiren Çiftçi, "Öncelikle elde edilen enerjiyi tesiste kullanacağız. Daha sonra kalan enerjiyi Şanlıurfa'nın aydınlatmasında kullanmayı planlıyoruz. Projemiz 100 milyon liralık alt yatırımı projesidir. Şu anda tesisimizin yaklaşık yüzde 47'si tamamlandı. Hedefimiz gelecek yıl tesisi işler hale getirebilmek. Güneş enerjisini de devreye koyarak ve atık sudan elde edeceğimiz enerjiyi Harran ve Akçakale ovalarında kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Katı atık tesisinin müdürü Vedat Turmak da tesisle Şanlıurfa'nın çevresinde çöp yığınlarının ve pis kokuların oluşmasının engellendiğini söyledi.

Tesiste günlük yaklaşık bin ton çöpün işlendiğini belirten Turmak, "İlçelerden gelen çöpler burada maddi değerlerine göre ayrıştırılıyor. Çöpleri toplama alanında istifleyerek burada metan gazı elde ediyoruz. Borularla tesise aktardığımız gazı motorlarla yakıp enerjiye dönüştürüyoruz. Buradan elde edilen elektrik şebeke hatlarına veriliyor. Tesisimiz günlük 40 bin konutun elektriğini karşılayabilecek enerji üretiyor." diye konuştu.