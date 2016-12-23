23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'nın çöpleriyle 40 bin haneyi aydınlatacak elektrik üretiliyor

23 Aralık 2016 Cuma, 11:16

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atık depolama tesisinde işlenen çöplerle günlük 40 bin konutun elektriğini karşılayabilecek enerji üretiliyor.

Yenice Mahallesinde yaklaşık 2 yıl önce 110 bin metrekare üzerinde kurulan tesiste, çöp depolama, istifleme, çöp ayrıştırma ve çöpten elektrik enerjisi üretme alanları bulunuyor. Kente bağlı 13 ilçeden toplanan çöpler, kamyonlarla bu alana taşınıyor. Tesiste görevliler tarafından ayrıştırılan çöpler, daha sonra depolama alanında iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor.

Borularla tesise aktarılan metan gazı ise enerjiye dönüştürülüyor. Günlük bin ton çöpün işlendiği tesiste ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılıyor. Günlük yaklaşık 40 bin konutluk enerji üretilen tesiste elde edilen gelirler ilçelere yatırım olarak dönüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hayata geçirilen katı atık bertaraf projesi sayesinde bu yıl enerji üretilmeye başlandığını söyledi.

Çevreyi koruyan bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Çiftçi, ilçelerden toplanan çöplerin kentteki katı atık depolama sisteminde ayrıştırılarak değerlendirildiğini anlattı.

Katı atık tesisinin bölgenin en büyük tesisi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Tesisimizde bu yıl üretime başladık. Şu anda katı atığımız elektriğe dönüşüyor, hem de bu enerjiden belediyemiz para kazanıyor. Bu para vatandaşlarımıza yatırım olarak geri dönüyor. Hem çevreci bir proje, hem de çöpün çevresinde oluşan kokuların önüne geçmiş oluyorsunuz. Bunun yanında çöpün patlama tehlikesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Tamamıyla doğal olarak çöpün gazını almış oluyorsunuz. Enerjiye dönüştüğünde kalan çöp atığı rahat bir şekilde değerlendiriliyor." diye konuştu.

- Atık sudan da elektrik üretilecek

Çiftçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde kent merkezinde yaklaşık 8 ay önce 100 milyon liralık dev atık su arıtma tesisinin temelini attıklarını hatırlattı.

Kentin atık suyundan elektrik üretileceğini dile getiren Çiftçi, "Öncelikle elde edilen enerjiyi tesiste kullanacağız. Daha sonra kalan enerjiyi Şanlıurfa'nın aydınlatmasında kullanmayı planlıyoruz. Projemiz 100 milyon liralık alt yatırımı projesidir. Şu anda tesisimizin yaklaşık yüzde 47'si tamamlandı. Hedefimiz gelecek yıl tesisi işler hale getirebilmek. Güneş enerjisini de devreye koyarak ve atık sudan elde edeceğimiz enerjiyi Harran ve Akçakale ovalarında kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Katı atık tesisinin müdürü Vedat Turmak da tesisle Şanlıurfa'nın çevresinde çöp yığınlarının ve pis kokuların oluşmasının engellendiğini söyledi.

Tesiste günlük yaklaşık bin ton çöpün işlendiğini belirten Turmak, "İlçelerden gelen çöpler burada maddi değerlerine göre ayrıştırılıyor. Çöpleri toplama alanında istifleyerek burada metan gazı elde ediyoruz. Borularla tesise aktardığımız gazı motorlarla yakıp enerjiye dönüştürüyoruz. Buradan elde edilen elektrik şebeke hatlarına veriliyor. Tesisimiz günlük 40 bin konutun elektriğini karşılayabilecek enerji üretiyor." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Halfeti Belediyesine görevlendirme
YEREL

HALFETİ BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME
Şanlıurfalı Engelliler, mağlubiyet serisine son vermek istiyor
YEREL

ŞANLIURFALI ENGELLİLER, MAĞLUBİYET SERİSİNE SON VERMEK İSTİYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Minik kızını kucağına alacağı günü bekliyor
YEREL

MİNİK KIZINI KUCAĞINA ALACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR
Sudan heyeti Şanlıurfa'da
YEREL

SUDAN HEYETİ ŞANLIURFA'DA

Akaryakıt tankerinde sigara sevkıyatı
YEREL

AKARYAKIT TANKERİNDE SİGARA SEVKIYATI
n çok atık pil toplayan okula ödül
YEREL

N ÇOK ATIK PİL TOPLAYAN OKULA ÖDÜL
Mardin'den Ceylanpınar Belediyesine Ziyaret
YEREL

MARDİN'DEN CEYLANPINAR BELEDİYESİNE ZİYARET
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA KAVGA: 7 YARALI
Sudan heyetinden Şanlıurfa'ya çıkarma
YEREL

SUDAN HEYETİNDEN ŞANLIURFA'YA ÇIKARMA
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Şanlıurfa'da hırsızlık
YEREL

ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK
Kaba doğum kadın hastalıklarını artırdı
YEREL

KABA DOĞUM KADIN HASTALIKLARINI ARTIRDI
Şanlıurfa'dan kısa kısa
YEREL

ŞANLIURFA'DAN KISA KISA
Şanlıurfaspor'da işler yolunda
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA İŞLER YOLUNDA
Mevlana vuslatının 743. yılında Harran Üniversitesinde anıldı
YEREL

MEVLANA VUSLATININ 743. YILINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ANILDI
Siverekli gençler halı sahaya teröre tepki pankartıyla çıktı
YEREL

SİVEREKLİ GENÇLER HALI SAHAYA TERÖRE TEPKİ PANKARTIYLA ÇIKTI
Birecik'te 'Çocuk cinsel ihmal ve istismarı' sempozyum düzenlendi
YEREL

BİRECİK'TE 'ÇOCUK CİNSEL İHMAL VE İSTİSMARI' SEMPOZYUM DÜZENLENDİ
Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ENDİŞESİ SOĞUK HAVA
Suriyeli kanaat önderleri &quot;Dayanışma Toplantısı&quot;nda buluştu
YEREL

SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİ "DAYANIŞMA TOPLANTISI"NDA BULUŞTU
Sosyal Bilimler MYO sektördeki yıldızları panelde buluşturdu
YEREL

SOSYAL BİLİMLER MYO SEKTÖRDEKİ YILDIZLARI PANELDE BULUŞTURDU
Haliliye Belediyesinden Ahmet Yesevi Mahallesinde parke çalışması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN AHMET YESEVİ MAHALLESİNDE PARKE ÇALIŞMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Yağışlar Urfalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL

YAĞIŞLAR URFALI ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ