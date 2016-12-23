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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Halep'e acil yardım konvoyu

23 Aralık 2016 Cuma, 11:18

MALATYA (AA) - Yardımeli Derneği tarafından başlatılan "Halep'e acil yardım konvoyu" kampanyası kapsamında Malatya'dan 2 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Derneğin Malatya Şubesi tarafından toplanan yiyecek, giyecek, yakacak ve diğer malzemeleri taşıyan 2 tır, Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

Yardımeli Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye ve Halep'te bu acıların yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Bu acıların sadece zalimlerin değil bunu engellemeyen tüm insanlığın suçu olduğunu belirten Karadeniz, yaşanan insanlık dramına karşı tüm temsilcilikleriyle dikkat çekmek istediklerini ve Halep için acil bir şeylerin yapılması gerektiğini ifade etti.

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