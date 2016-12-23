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Tunceli'de kış

23 Aralık 2016 Cuma, 11:21

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 4 köy yolunda karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmasının iki ilçede devam ettiğini belirtti.

Karla mücadele çalışmalarının merkez ve 6 ilçede tamamlandığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"İlimiz genelinde geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı sonrasında başlattığımız ve bir haftadır aralıksız devam eden karla mücadele çalışmalarımızda sona yaklaştık. Karla mücadele ekiplerimiz Hozat ilçesinde 3 ve Ovacık ilçesinde bir köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk hava çalışmalarımızı olumsuz etkilemesine rağmen ekiplerimiz bu yollarda ki çalışmalarını devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarımızda bize destek olan, anlayış gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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