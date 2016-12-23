YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutlu'da Kudüs ve Mescid-i Aksa semineri

MANİSA (AA) - Turgutlu'da İlim Yayma Cemiyeti ve Mirasımız Derneği tarafından lise öğrencilerine ''Liseli Gençler İlk Kıblesiyle Tanışıyor'' semineri düzenlendi.

Turgutlu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Turgutlu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı İsmail Eksür, gençlerin ilk kıblemiz olan Mescid-İ Aksa yı daha iyi tanımaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kudüs ve Mescid-İ Aksa'nın İslam alemi için özel bir önemi olduğunu vurgulayan Eksür, "Bu etkinlikle ilçemizde bulunan tüm liseli öğrencilerimize bu semineri vereceğiz. İnşallah faydalı bir çalışma olacak. Projemiz de destekleri olan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Okul idarecilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim.'' dedi.

Mirasımız Derneği yönetim kurulu üyesi Fahri Sözer'in yaptığı sunumda Kudüs ve Mescid-i Aksa anlatıldı.



İLGİLİ HABERLER