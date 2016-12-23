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Turgutlu'da Kudüs ve Mescid-i Aksa semineri

23 Aralık 2016 Cuma, 11:22
MANİSA (AA) - Turgutlu'da İlim Yayma Cemiyeti ve Mirasımız Derneği tarafından lise öğrencilerine ''Liseli Gençler İlk Kıblesiyle Tanışıyor'' semineri düzenlendi.
Turgutlu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Turgutlu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı İsmail Eksür, gençlerin ilk kıblemiz olan Mescid-İ Aksa yı daha iyi tanımaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kudüs ve Mescid-İ Aksa'nın İslam alemi için özel bir önemi olduğunu vurgulayan Eksür, "Bu etkinlikle ilçemizde bulunan tüm liseli öğrencilerimize bu semineri vereceğiz. İnşallah faydalı bir çalışma olacak. Projemiz de destekleri olan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Okul idarecilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim.'' dedi.
Mirasımız Derneği yönetim kurulu üyesi Fahri Sözer'in yaptığı sunumda Kudüs ve Mescid-i Aksa anlatıldı.

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