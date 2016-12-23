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Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi

23 Aralık 2016 Cuma, 11:22
Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi


GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te kurulan okçuluk kulübüne katılan kadın sporcular, "hedefe tam isabet" yaparak ata sporunda adlarından başarıyla söz ettirmek için çalışıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı okçuluk kulübüne erkeklere oranla daha çok ilgi gösteren kadınlar, hobi olarak başladıkları okçulukta başarılara imza atmayı hedefliyor.

Yaklaşık 3 ay önce 50 üyeyle kurulan kulüp sayesinde okçulukla tanışan 35 kadın, antrenörlerinin desteğiyle öğrendikleri okçuluğu gelecek nesillere de aktarmayı amaçlıyor.

Gaziantep Okçuluk Kulübü Başantrenörü Mehmet Turgut Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata sporu okçuluğu 7'den 70'e herkese tanıtarak, kulüp olarak gelecekte düzenlenecek müsabakalarda başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kulübü kurarken "Okçulukta ileriyi hedefle" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Karacan, 3 aylık süreçte 50 üyeye ulaştıklarını ifade etti. Karacan, "Kadınlar ve çocuklar okçuluğa büyük rağbet gösteriyor. Kursumuz devam ettiği müddetçe sayıları daha da artacak. Biz de onları yetiştirmek için elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Okçuluğa son yıllarda ilginin de arttığını anlatan Karacan, şunları söyledi:

"Kadınlar da bireysel spor olduğu için okçuluğa yöneliyor. İlk başladıklarında temel bir eğitim verip, yönlendirmeler yaptık. Yeni başladıklarında çok zorlansalar da kısa zamanda uyum sağladılar. Üye sayımızı daha da artırarak bu sporu Gazianteplilere sevdirmek istiyoruz. Kulüp olarak ileriyi hedefliyoruz. Haftada 2 gün 6 saat eğitim veriyoruz. Bu süreyi daha da artırıp müsabakalara katılmak istiyoruz."


- Kadınlar okçulukta ilerlemek istiyor

Ana sınıfı öğretmeni okçuluk kulübü üyesi 30 yaşındaki Lamia Ergün, sosyal medya sayesinde kulüpten haberdar olduğunu anlattı. Kentte böyle bir kulüp açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te böyle bir sporun olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım, çok da mutlu oldum. Okçulukta kendimi daha da geliştirip profesyonel olarak devam etmek istiyorum. İlk başladığımda çok zorlandım ama ilerledikçe keyif almaya başladım. Herkesin bu sporu yapmasını öneririm. Ok atmanın en güzel keyfi uzaktaki hedefi vurmak. Daha da ilerlemek istiyorum. Ata sporumuz olan okçuluğu kendi öğrencilerime de öğretmek istiyorum."

Hatice Güleç de ata sporu olduğu için okçuluğu tercih ettiğini söyledi. Okçuluktan sonra binicilik ve atlı okçuluk öğrenmek istediğini anlatan 23 yaşındaki Güleç, şunları kaydetti:

"Okçuluğu hem ata sporu olduğu için hem de karakterimi yansıttığı için tercih ettim. Ok attıkça rahatlıyorum. Çoğu insan okçulukla alakalı bilgi sahibi değil. Ben herkesin bu sporu öğrenip yapmasını isterim. Bazen erkek arkadaşlarla da yarışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha da iyi olacağız. Kendimi ilerlettikten sonra müsabakalarda da yer almak isterim."

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